Сафонов: посмотрим, готов ли Лунёв конкурировать за место в сборной России
«Конкуренция с Лунёвым? Мы с Андреем в хороших отношениях, буду рад его увидеть в сборной. Готов ли он конкурировать за место в сборной? Посмотрим, всё будет видно на тренировках», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.
21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».
Ранее Лунёв высказался о вызове в сборную России.