Сафонов: посмотрим, готов ли Лунёв конкурировать за место в сборной России

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о конкуренции с вратарём «Карабаха» Андреем Лунёвым за место первого номера в сборной России.

«Конкуренция с Лунёвым? Мы с Андреем в хороших отношениях, буду рад его увидеть в сборной. Готов ли он конкурировать за место в сборной? Посмотрим, всё будет видно на тренировках», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

1 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовские сборы.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее Лунёв высказался о вызове в сборную России.