Головин, Кузяев и Захарян вошли в расширенный состав сборной России на мартовские сборы

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовский сбор.

В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин, хавбек «Гавра» Далер Кузяев, полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы попали 38 футболистов.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее Гагарина отказалась исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.