Источник: Гагарина отказалась исполнить гимн РФ перед матчем Россия — Сербия

Певица Полина Гагарина отказалась исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По информации Telegram-канала Mash, причина отказа — корпоратив. Отмечается, что перенести мероприятие у команды певицы не получилось. Заказчик пригрозил ей неустойкой в случае отказа от выступления на празднике.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Гагарина может исполнить гимн РФ перед матчем России и Сербии.