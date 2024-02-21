Гагарина может исполнить гимн РФ перед матчем России с Сербией

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин назвал исполнителей, которые могут спеть гимн страны перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии.

«В числе возможных исполнителей — заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей», — цитирует Терёшина ТАСС.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола.