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Гагарина может исполнить гимн РФ перед матчем России с Сербией

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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терёшин назвал исполнителей, которые могут спеть гимн страны перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии.
Гагарина может исполнить гимн РФ перед матчем России с Сербией
  • РИА Новости

«В числе возможных исполнителей — заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей», — цитирует Терёшина ТАСС.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола.

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