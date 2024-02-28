Лунёв: звонок из сборной России был, а вызова пока ещё нет

Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о вызове в сборную России.

«Звонок был, а вызова пока ещё нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду», — приводит слова Лунёва «Чемпионат».

В текущем сезоне Лунёв сыграл за команду 22 матча, в которых пропустил 29 голов.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России.