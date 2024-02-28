RT в Telegram
Подпишись

Лунёв: звонок из сборной России был, а вызова пока ещё нет

Короткая ссылка
Российский вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о вызове в сборную России.
Лунёв: звонок из сборной России был, а вызова пока ещё нет
  • AFP
  • © Svein Ove Ekornesvåg / NTB

«Звонок был, а вызова пока ещё нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в «Байере». Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду», — приводит слова Лунёва «Чемпионат».

В текущем сезоне Лунёв сыграл за команду 22 матча, в которых пропустил 29 голов.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить