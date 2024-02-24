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Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Юрий Лодыгин может быть вызван в национальную команду на матчи с Сербией и Парагваем.
Лодыгин входит в число кандидатов на вызов в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным. Надеюсь, он продолжит дальше играть и сейчас является кандидатом на вызов в сборную России», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

Лодыгин выступает за «Панатинаикос» с лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за команду в 13 матчах, в которых пропустил семь мячей.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Ранее Андрей Канчельскис высказался о товарищеских матчах сборной России по футболу.

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