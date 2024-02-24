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Канчельскис: матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень сборной России

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о товарищеских матчах сборной России по футболу.
Канчельскис: матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень сборной России
  • РИА Новости

«Матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень, на котором наша сборная на данный момент находится. У нас будет хотя бы какое-то понимание о том, что из себя представляет наша национальная команда против сильных соперников», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола.

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