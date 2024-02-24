Канчельскис: матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень сборной России
- РИА Новости
«Матчи с Сербией и Парагваем покажут уровень, на котором наша сборная на данный момент находится. У нас будет хотя бы какое-то понимание о том, что из себя представляет наша национальная команда против сильных соперников», — цитирует Канчельскиса Legalbet.
21 марта сборная России встретится с Сербией, 25 марта — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Валерий Непомнящий заявил, что матчи России с Сербией и Парагваем — это праздник футбола.