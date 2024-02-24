Воевода заявил, что Валиева сможет вернуться после дисквалификации за допинг

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в соревнованиях по бобслею Алексей Воевода прокомментировал ситуацию с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой.

«Валиева сможет вернуться. На самом деле, если говорить о подготовке и самореализации, в фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах…» — цитирует Воеводу «Газета.ru».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Тарасова отреагировала на поддержку Валиевой со стороны президента Путина.