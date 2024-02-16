Российская фигуристка Данилова получила гражданство Нидерландов
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Да, Дарья получила гражданство. Они планируют выступить на чемпионате мира, они и так везде выступали. Да, получение гражданства влияет на выступление на Олимпиаде», — цитирует Климова «Матч ТВ».
21-летняя Данилова родилась в Москве. Россиянка выступает в паре голландцем Михелом Цибой. Фигуристы представляют Нидерланды с 2018 года.
Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о решении некоторых российских фигуристов сменить спортивное гражданство.