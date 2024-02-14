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Сихарулидзе: желание Дэвис жить и выступать за рубежом можно понять из-за проблем со слухом

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о решении некоторых российских фигуристов сменить спортивное гражданство.
Сихарулидзе: желание Дэвис жить и выступать за рубежом можно понять из-за проблем со слухом
  • РИА Новости

«У Дианы Дэвис специфическая ситуация. У неё серьёзные проблемы со слухом. И оборудование, которое помогает ей слышать, производится в одной стране мира. Поэтому её желание жить и выступать за рубежом можно понять.

Что касается остальных, то я, конечно же, против таких уходов. На исполкомах я буду голосовать всегда против. Это касается тех, кто просто пытается пристроиться для участия в соревнованиях в других странах», — сказал он на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Ранее Сихарулидзе заявил, что никто из фигуристов ни в чём не нуждается, ФФККР успевает всех обеспечивать.

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