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Сихарулидзе: никто из фигуристов ни в чём не нуждается, мы успеваем всех обеспечивать

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал об обеспечении фигуристов инвентарём.
Сихарулидзе: никто из фигуристов ни в чём не нуждается, мы успеваем всех обеспечивать
  • Gettyimages.ru

«Со стороны кажется, что это просто ботинки и коньки. Но это не так. Это подвесы. Штанги для прокручивания, для выполнения элементов. Все эти вспомогательные приборы уже давно выпускают в России. И сейчас тема импортозамещения только развивается. Так что много чего производится в нашей стране, я бы сказал, большая часть. Также отмечу, что и костюмы, в которых выступают фигуристы, тоже разрабатываются и шьются здесь.

Что касается тех вещей, которые до сих пор закупаются за рубежом, то с этим проблем нет. Никто ни в чём не нуждается. Мы успеваем всех обеспечивать. Да, конечно, в России производят и коньки, и обувь. Но пока это не тот уровень. Однако с чего-то нужно начинать», — заявил он на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Ранее Сихарулидзе заявил, что чемпионатом России по прыжкам заинтересовались в ISU.

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