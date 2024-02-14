Сихарулидзе: никто из фигуристов ни в чём не нуждается, мы успеваем всех обеспечивать

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал об обеспечении фигуристов инвентарём.

«Со стороны кажется, что это просто ботинки и коньки. Но это не так. Это подвесы. Штанги для прокручивания, для выполнения элементов. Все эти вспомогательные приборы уже давно выпускают в России. И сейчас тема импортозамещения только развивается. Так что много чего производится в нашей стране, я бы сказал, большая часть. Также отмечу, что и костюмы, в которых выступают фигуристы, тоже разрабатываются и шьются здесь.

Что касается тех вещей, которые до сих пор закупаются за рубежом, то с этим проблем нет. Никто ни в чём не нуждается. Мы успеваем всех обеспечивать. Да, конечно, в России производят и коньки, и обувь. Но пока это не тот уровень. Однако с чего-то нужно начинать», — заявил он на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Ранее Сихарулидзе заявил, что чемпионатом России по прыжкам заинтересовались в ISU.