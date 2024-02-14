Сихарулидзе заявил, что чемпионатом России по прыжкам заинтересовались в ISU

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о турнирах, в которых принимают участие российские фигуристы в отсутствие международных соревнований.

«У нас родилась идея создать систему Гран-при России и дополнить её юниорскими этапами. Тем самым получился плотный календарь для большого количества спортсменов. Но мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно, чтобы заменить международные старты. В итоге мы создали Кубок Первого канала и чемпионат России по прыжкам. Последний стал новым и настолько удачным и уникальным турниром, что им заинтересовались в ISU. Также хочу отметить «Русский вызов», чтобы состоявшиеся спортсмены соревновались с новыми лицами фигурного катания. И он тоже всем пришёлся по вкусу. Жизнь в фигурном катании кипит, что очень отрадно», — заявил Сихарулидзе на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева прибыла в Казань, где пройдёт турнир «Игры Будущего».