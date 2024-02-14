Малкин: надеюсь, это последний год бана для России
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«Это плохо для молодёжи. Это нелегко. Каждый игрок хочет носить форму национальной сборной. Я надеюсь, что это последний год. Мы хотим играть, чтобы выиграть международный турнир», — цитирует Малкина The Athletic.
12 февраля стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.
Ранее Светлана Журова заявила, что IIHF является заложником ситуации в вопросе допуска россиян.