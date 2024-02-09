Ступак: отсутствие международных турниров не влияет на мотивацию

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что у неё всё в порядке с мотивацией на внутренних стартах.

«На самом деле не успела подойти к Спартакиаде, не хватило немного времени после болезней многочисленных, я всего лишь три недели потренировалась. Результат такой, какой есть. Всё нормально, дело уже не в международных стартах», — заявила Ступак РИА Новости.

9 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что «у Юли проблемы с головой и если она в июне не исправит их, значит, это, скорее всего, будет последний её сезон, надо искать другую работу».

Ступак завершила выступление в спринте в рамках Спартакиады сильнейших на стадии полуфинала.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе Анастасии Фалеевой в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.