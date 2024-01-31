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Жулин: Нэйтан Чен понимает, что русские были лучшими в командном турнире на ОИ-2022

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Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на слова олимпийского чемпиона Нэйтана Чена после решения Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотой медали Олимпиады 2022 года в Пекине из-за допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.
Жулин: Нэйтан Чен понимает, что русские были лучшими в командном турнире на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Чен — великий спортсмен, а великие любят соревноваться тоже с великими. Он хорошо понимает, кто был лучшим в «команднике», и такие подачки, конечно, никому не нужны», — цитирует Жулина РИА Новости.

Американский фигурист, комментируя скандал вокруг Валиевой, заявил, что никто в этой ситуации не победил.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спустя день ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Таким образом, спортсмены из России получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее в ФФККР заявили, что категорически не согласны с решением CAS по делу Валиевой.

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