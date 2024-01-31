Нэйтан Чен — о дисквалификации Валиевой: здесь никто не победил

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Нэйтан Чен прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Это решение — победа чистого спорта. Однако тот факт, что это всё вообще случилось, — здесь никто не победил. Мы соревнуемся чистыми всю нашу карьеру», — цитирует Чена CNN.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спустя день Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Таким образом, спортсмены из России получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее в ФФККР заявили, что категорически не согласны с решением CAS по делу Валиевой.