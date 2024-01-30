В ФФККР заявили, что категорически не согласны с решением CAS по делу Валиевой

Федерация фигурного катания на коньках России выступила с заявлением касательно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«ФФККР категорически не согласна с санкцией Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищённым лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением ISU о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине», — говорится в заявлении ФФККР.

В документе также уточняется, что федерация на данный момент не получила официальных уведомлений от ISU.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

30 января ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в Пекине. Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвёртой.

Позже стало известно, что ОКР обжалует решение ISU лишить российских фигуристов золота ОИ в Пекине.

Ранее в США после дисквалификации Валиевой заявили, что победил чистый спорт.