TuttoMercatoWeb: «Рома» и «Наполи» хотят пригласить Клоппа на пост главного тренера

Итальянские клубы хотят пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, интерес к специалисту проявляют «Рома» и «Наполи».

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Немец возглавил мерсисайдцев в 2015 году. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп может возглавить «Барселону» после ухода из «Ливерпуля».