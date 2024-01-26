Поздняков: МОК вряд ли отменит временное отстранение ОКР
- AFP
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«Никаких иллюзий не питаем, система управления в CAS не даёт нам оснований полагаться на его беспристрастность», — заявил глава ОКР.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не знает, когда объявит решение по апелляции ОКР на решение МОК о приостановке членства.
Ранее сообщалось, что МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже.