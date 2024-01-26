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Поздняков: МОК вряд ли отменит временное отстранение ОКР

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Президент Олимпийского комитете России (ОКР) Вячеслав Поздняков считает, что не стоит ждать скорой отмены санкций с российского спорта.
Поздняков: МОК вряд ли отменит временное отстранение ОКР
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Никаких иллюзий не питаем, система управления в CAS не даёт нам оснований полагаться на его беспристрастность», — заявил глава ОКР.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не знает, когда объявит решение по апелляции ОКР на решение МОК о приостановке членства.

Ранее сообщалось, что МОК проведёт ещё одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже.

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