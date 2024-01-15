Свитолина — о допуске россиян на ОИ: НОК Украины должен что-то предпринять

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возможное участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Решение принято, теперь НОК Украины должен что-то предпринять. Мы следим за ситуацией, посмотрим, какой будет следующий шаг», — сказала Свитолина на пресс-конференции на Australian Open.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде — 2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что латвийские спортсмены бойкотируют Олимпиаду, если туда допустят россиян.