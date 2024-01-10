RT в Telegram
Подпишись

Реабилитолог Смирнова заявила, что российские хирурги не хуже европейских

Короткая ссылка
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова объяснила, почему многие из российских спортсменов предпочитают оперироваться в Италии и Германии.
Реабилитолог Смирнова заявила, что российские хирурги не хуже европейских
  • Gettyimages.ru

«В России есть прекрасные хирурги, не хуже европейских. На самом деле всё зависит от агента футболиста. Если он настаивает на том, чтобы того оперировали за границей, то согласовывается именно этот вариант. Но в последнее время всё больше игроков проходят подобные процедуры здесь или в дружественных странах — той же Сербии.

Я никогда не считала, что российские хирурги отстают. Наоборот, это направление у нас активно развивается. Наши врачи посещают международные конференции, кадавер-курсы. Знаю, существует стереотип, согласно которому в той же Германии прооперируют лучше, чем в России. Но у меня есть примеры, когда за рубежом помощь была оказана не на самом высоком уровне», — заявила Смирнова RT.

Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.

Ранее Смирнова поделилась мнением о том, какой вид спорта наиболее травмоопасен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить