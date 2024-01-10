Реабилитолог Смирнова заявила, что российские хирурги не хуже европейских

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова объяснила, почему многие из российских спортсменов предпочитают оперироваться в Италии и Германии.

«В России есть прекрасные хирурги, не хуже европейских. На самом деле всё зависит от агента футболиста. Если он настаивает на том, чтобы того оперировали за границей, то согласовывается именно этот вариант. Но в последнее время всё больше игроков проходят подобные процедуры здесь или в дружественных странах — той же Сербии.

Я никогда не считала, что российские хирурги отстают. Наоборот, это направление у нас активно развивается. Наши врачи посещают международные конференции, кадавер-курсы. Знаю, существует стереотип, согласно которому в той же Германии прооперируют лучше, чем в России. Но у меня есть примеры, когда за рубежом помощь была оказана не на самом высоком уровне», — заявила Смирнова RT.

Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.

Ранее Смирнова поделилась мнением о том, какой вид спорта наиболее травмоопасен.