Реабилитолог Смирнова назвала регби самым травмоопасным видом спорта

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова поделилась мнением о том, какой вид спорта наиболее травмоопасен.

«Безусловно, это контактные, командные виды. Чаще всего ко мне обращаются из регби. Ребята находятся в очень хорошей форме, но надо видеть, как они сталкиваются между собой. Из-за этого у них часто встречаются различного рода вывихи, переломы, разрывы связок. Активно взаимодействую с регбийным клубом ЦСКА. И только за последний месяц ко мне обратились человек пять», — заявила Смирнова RT.

Также реабилитолог объяснила, почему регбисты восстанавливаются быстрее футболистов.

«В первую очередь дело в физической форме. У них она в среднем выше, чем у футболистов. Здесь не поспоришь. Если поставить представителей обоих видов рядом, разница будет заметна. Регбисты довольно много тренируются и ориентированы на результат», — сказала она.

Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.

Ранее Смирнова рассказала о самом трудном случае в её практике.