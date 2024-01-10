RT в Telegram
Подпишись

Реабилитолог Смирнова назвала регби самым травмоопасным видом спорта

Короткая ссылка
Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова поделилась мнением о том, какой вид спорта наиболее травмоопасен.
Реабилитолог Смирнова назвала регби самым травмоопасным видом спорта
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, это контактные, командные виды. Чаще всего ко мне обращаются из регби. Ребята находятся в очень хорошей форме, но надо видеть, как они сталкиваются между собой. Из-за этого у них часто встречаются различного рода вывихи, переломы, разрывы связок. Активно взаимодействую с регбийным клубом ЦСКА. И только за последний месяц ко мне обратились человек пять», — заявила Смирнова RT.

Также реабилитолог объяснила, почему регбисты восстанавливаются быстрее футболистов.

«В первую очередь дело в физической форме. У них она в среднем выше, чем у футболистов. Здесь не поспоришь. Если поставить представителей обоих видов рядом, разница будет заметна. Регбисты довольно много тренируются и ориентированы на результат», — сказала она.

Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.

Ранее Смирнова рассказала о самом трудном случае в её практике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить