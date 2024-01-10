Реабилитолог назвала восстановление экс-игрока «Уфы» Сысуева самым трудным в карьере

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова ответила, какой случай был самым трудным в её практике.

«Мне кажется, самое сложное — это повторная травма. Этого мы всегда боимся, ведь срок восстановления резко увеличивается. Мне вспоминается случай с Дмитрием Сысуевым. Многие называли его хрустальным и ранее, а уже после моего прихода в «Уфу» он повредил мышечно-сухожильный переход прямой мышцы бедра. В этом месте был разрыв. Он прошёл реабилитацию, но вновь «сломался», когда уже был готов возвращаться в общую группу. В этот раз возникли проблемы с икроножной мышцей. Мы продолжили работать, и в скором времени он присоединился к коллективу. И как потом отмечали поклонники «Уфы», впоследствии гораздо реже оказывался в лазарете. Не знаю, записывать это на свой счёт или нет (смеётся)», — заявила Смирнова RT.

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Ранее Смирнова согласилась со мнением, что многие футболисты вдохновляются примером нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и слишком много времени проводят в зале.