Реабилитолог считает проблемой то, что многие футболисты подражают Роналду

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова согласилась со мнением, что многие футболисты вдохновляются примером нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и слишком много времени проводят в зале.

«Да, это так. И я бы назвала это большой проблемой. Нагрузки подаются бесконтрольно, из-за чего возрастает риск получения травм. Всегда говорим ребятам, что программы должны быть согласованы с тренером по физподготовке или хотя бы с реабилитологом. Часто замечали, как после занятия они идут в зал, причём особенное внимание уделяют плечевому поясу. В итоге верх перекачан, а ноги отстают.

Они видят все эти красивые тела, которые являются для них эталоном, и пытаются добиться того же. Но, на мой взгляд, это не главная задача. Футболист не должен быть перекачанным.

Если говорить о том же Роналду, то он работает со множеством специалистов. Они составляют ему программы тренировок, сна, питания. В своё тело он вкладывает огромные суммы денег. Всё у него расписано грамотно, а не просто пошёл и покачался», — заявила Смирнова RT.

Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.

Ранее Смирнова вспомнила о работе с главным тренером казанского «Рубина» Рашидом Рахимовым в «Уфе».