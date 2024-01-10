Реабилитолог «Локомотива» заявила, что ей нравилось работать с Рахимовым в «Уфе»

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова вспомнила о работе с главным тренером казанского «Рубина» Рашидом Рахимовым в «Уфе».

«В последнее время нас всё больше слушают. Ведь с последствиями сталкиваются все. Проводятся собрания, где врачи и реабилитологи высказывают своё мнение относительно тренировочного процесса и изменений, которые необходимо внести в него. Наставники делятся на две категории: одни считают, что результат будет, только если предельно много пахать, другие также понимают важность правильного восстановления.

С Рашидом Маматкуловичем же у нас сразу возникло взаимопонимание. Он пришёл в коллектив со своим специалистом по физподготовке — Райнером Мюллером. Мы внедрили 15-минутную разминку перед тренировкой, делали «активацию» с ребятами: различные упражнения на мобильность, растяжки и прочее. После этого футболисты шли на поле», – заявила Смирнова RT.

Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.

Ранее Смирнова рассказала о самом тяжёлом повреждении в спорте.