Реабилитолог «Локомотива» заявила, что ей нравилось работать с Рахимовым в «Уфе»
«В последнее время нас всё больше слушают. Ведь с последствиями сталкиваются все. Проводятся собрания, где врачи и реабилитологи высказывают своё мнение относительно тренировочного процесса и изменений, которые необходимо внести в него. Наставники делятся на две категории: одни считают, что результат будет, только если предельно много пахать, другие также понимают важность правильного восстановления.
С Рашидом Маматкуловичем же у нас сразу возникло взаимопонимание. Он пришёл в коллектив со своим специалистом по физподготовке — Райнером Мюллером. Мы внедрили 15-минутную разминку перед тренировкой, делали «активацию» с ребятами: различные упражнения на мобильность, растяжки и прочее. После этого футболисты шли на поле», – заявила Смирнова RT.
Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.
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