Реабилитолог восхитилась Далалояном, восстановившимся после разрыва ахилла перед Олимпиадой

Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала о самом тяжёлом повреждении в спорте.

«На мой взгляд, в плане реабилитации хуже всего — разрыв ахиллова сухожилия, благо он не так часто встречается. Кресты поставила бы на второе место.

Чем так страшен процесс восстановления при разрыве ахилла? Порядка четырёх недель человек вынужден ходить в сапоге и на костылях. После этого стопу выводят в 90 °С, и в таком же режиме — ещё две недели. Таким образом, около полутора месяцев пройдёт, прежде чем можно начинать разрабатывать сам голеностопный сустав. За это время образовывается контрактура, пропадают мышцы.

Ходить столько времени на костылях — само по себе сложно. Кроме того, сам процесс проходит значительно болезненно. Ахиллово сухожилие зашивают, оно воспаляется. Поэтому срок реабилитации обычно составляет около девяти месяцев. Но есть пример гимнаста Артура Далалояна. За три месяца до Олимпийских игр в Токио он получил такое же повреждение, но сумел восстановиться и вместе со сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Это круто.

Как это возможно? Естественно, хирургом была выбрана техника операции, позволившая сделать сухожилие более крепким. Была проведена форсированная реабилитация, комплексная физиотерапия. Но в этом случае ситуация обязывала — либо пан, либо пропал. Далалояну было необходимо выйти на помост. Бывают ситуации, когда ты не руководствуешься сроками. Ты рискуешь, но тебе есть ради чего это делать», – заявила Смирнова RT.

Полностью интервью с реабилитологом читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Артур Далалоян не намерен завершать карьеру по окончании олимпийского сезона.