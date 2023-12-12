Далалоян не намерен завершать карьеру по окончании олимпийского сезона

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о возможном завершении карьеры.

«Я тренируюсь, нахожусь сейчас в очень хорошей форме, с января начну полноценную подготовку к новому сезону. Будет ли он последним для меня? Нет, я настраиваюсь на дальнейшую работу. Сезон будет ответственным и важным для меня, но не последним», — цитирует Далалояна ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Поздняков заявил, что спортсмены всю жизнь будут ответственны за участие в Олимпиаде.