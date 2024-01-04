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В Сербии на матче баскетбольной Евролиги почтили память жертв трагедии в Белгороде

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Сербские болельщики почтили память жертв трагедии в Белгороде на матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между белградскими «Црвеной звездой» и «Партизаном».

Во время игры 19-го тура фанаты на трибунах арены развернули плакат со словами поддержки: «Белгород. Мы с тобой». Примечательно, что все зрители были одеты в белые футболки.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент  Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

Ранее сообщалось, что болельщики «Црвены звезды» скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче ЛЧ с «Манчестер Сити».

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