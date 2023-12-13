Болельщики «Црвены звезды» скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
Фанаты «Црвены звезды» поддержали Россию на матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
- AP
- © Darko Vojinovic
Сначала фанаты сербской команды скандировали «Русские и сербы — братья навек», после чего под сводами арены «Райко Митич» зазвучала «Катюша».
Также фанаты пронесли на трибуну российские флаги.
На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу английской команды.
Ранее в «Динамо» подтвердили интерес «Црвены звезды» к Бувачу.