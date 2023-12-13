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Болельщики «Црвены звезды» скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Фанаты «Црвены звезды» поддержали Россию на матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

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Болельщики «Црвены звезды» поддержали Россию на матче группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Болельщики «Црвены звезды» скандировали «Русские и сербы — братья навек» на матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Сначала фанаты сербской команды скандировали «Русские и сербы — братья навек», после чего под сводами арены «Райко Митич» зазвучала «Катюша».

Также фанаты пронесли на трибуну российские флаги.

На данный момент счёт в матче 2:0 в пользу английской команды.

Ранее в «Динамо» подтвердили интерес «Црвены звезды» к Бувачу.

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