В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены звезды» к Бувачу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что «Црвена звезда» собирается назначить главным тренером генерального директора по спорту в структуре москвичей Желько Бувача.

«Мы с Бувачем пообщались о его возможном назначении в «Црвену звезду». Информация о том, что он интересен этой команде и ещё нескольким клубам, правдива», — цитирует Гафина ТАСС.

При этом он добавил, что специалист останется в московском клубе.

По итогам 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» повторило рекорд клуба по минимальному количеству поражений в чемпионате России.