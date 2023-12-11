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В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены звезды» к Бувачу

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что «Црвена звезда» собирается назначить главным тренером генерального директора по спорту в структуре москвичей Желько Бувача.
В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены звезды» к Бувачу
  • Gettyimages.ru

«Мы с Бувачем пообщались о его возможном назначении в «Црвену звезду». Информация о том, что он интересен этой команде и ещё нескольким клубам, правдива», — цитирует Гафина ТАСС.

При этом он добавил, что специалист останется в московском клубе.

По итогам 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» повторило рекорд клуба по минимальному количеству поражений в чемпионате России.

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