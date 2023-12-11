В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены звезды» к Бувачу
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«Мы с Бувачем пообщались о его возможном назначении в «Црвену звезду». Информация о том, что он интересен этой команде и ещё нескольким клубам, правдива», — цитирует Гафина ТАСС.
При этом он добавил, что специалист останется в московском клубе.
По итогам 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Динамо» повторило рекорд клуба по минимальному количеству поражений в чемпионате России.