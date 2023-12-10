«Динамо» повторило рекорд клуба по минимальному количеству поражений в чемпионате России

«Динамо» повторило клубный рекорд по минимальному количеству поражений в чемпионате России.

10 декабря «Динамо» сыграло вничью в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

В текущем сезоне московская команда проиграла только два матча из 18. Как сообщает Opta, аналогичное количество проигрышей было у команды в 1994 и 1996 годах.

«Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Факела» 21 очко и 11-я позиция.

Ранее Марцел Личка прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».