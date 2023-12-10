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Личка — о ничьей «Динамо»: когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом».
Личка — о ничьей «Динамо»: когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды
  • Gettyimages.ru

«Я всегда говорю, что когда ты не проигрываешь, то это плюс для команды. «Факел» хорошо боролся, поле было тяжёлым. Мы старались искать свою игру, но было нелегко, много технических ошибок. Надо принимать это очко как плюс», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 1:1.

«Динамо» набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Факела» 21 очко и 11-я позиция.

Ранее сообщалось, что Шунин обошёл Яшина по числу матчей за «Динамо».

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