Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов сообщил, кто из футболистов мог бы озвучить станции московского метрополитена к новогодним праздникам.

«Думаю, Игорь Семшов и микрофон — это интересное сочетание. Пусть немного попищит», — заявил Пименов RT.

Известный спортивный комментатор Константин Генич дал свой ответ на вопрос.

«У меня есть молниеносный ответ — без доли сомнения назову Игоря Дивеева. С его голосом он обязан быть диктором», — сказал Генич.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.



