Пименов считает, что станции московского метро в праздники стоило бы доверить объявлять Семшову, Генич — за Дивеева
- РИА Новости
«Думаю, Игорь Семшов и микрофон — это интересное сочетание. Пусть немного попищит», — заявил Пименов RT.
Известный спортивный комментатор Константин Генич дал свой ответ на вопрос.
«У меня есть молниеносный ответ — без доли сомнения назову Игоря Дивеева. С его голосом он обязан быть диктором», — сказал Генич.
Полностью интервью читайте на сайте RT.
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