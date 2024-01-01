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Пименов считает, что станции московского метро в праздники стоило бы доверить объявлять Семшову, Генич — за Дивеева

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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов сообщил, кто из футболистов мог бы озвучить станции московского метрополитена к новогодним праздникам.
Пименов считает, что станции московского метро в праздники стоило бы доверить объявлять Семшову, Генич — за Дивеева
  • РИА Новости

«Думаю, Игорь Семшов и микрофон — это интересное сочетание. Пусть немного попищит», — заявил Пименов RT.

Известный спортивный комментатор Константин Генич дал свой ответ на вопрос.

«У меня есть молниеносный ответ — без доли сомнения назову Игоря Дивеева. С его голосом он обязан быть диктором», — сказал Генич.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.

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