RT в Telegram
Подпишись

Радимов — о пении Дзюбы: у Артёма полный порядок с самоиронией, жду композиции «Ручки» группы «Вирус»

Короткая ссылка
Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.
Радимов — о пении Дзюбы: у Артёма полный порядок с самоиронией, жду композиции «Ручки» группы «Вирус»
  • РИА Новости

«У Артёма полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки», — заявил Радимов RT. А Генич предложил Дзюбе в связи с отъездом Слуцкого исполнить «некую композицию на китайском языке». «Ведь их союз на время распался», — сказал он.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить