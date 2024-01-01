Радимов — о пении Дзюбы: у Артёма полный порядок с самоиронией, жду композиции «Ручки» группы «Вирус»
- РИА Новости
«У Артёма полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки», — заявил Радимов RT. А Генич предложил Дзюбе в связи с отъездом Слуцкого исполнить «некую композицию на китайском языке». «Ведь их союз на время распался», — сказал он.
Полностью интервью читайте на сайте RT.
Ранее бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.