Радимов — о пении Дзюбы: у Артёма полный порядок с самоиронией, жду композиции «Ручки» группы «Вирус»

Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.

«У Артёма полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки», — заявил Радимов RT. А Генич предложил Дзюбе в связи с отъездом Слуцкого исполнить «некую композицию на китайском языке». «Ведь их союз на время распался», — сказал он.

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Ранее бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.