Пименов: в новогоднюю ночь Дзюба должен был исполнить и выложить в сеть песню «Постой, паровоз»
- РИА Новости
«Постой, паровоз» из кинофильма «Операция Ы». Нестареющая классика», — заявил Пименов RT.
А футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «ему лучше не петь».
«Получается, мягко говоря, так себе. Думаю, Артём сможет что-то зачитать. Например, песню кубанских казаков: «Ой, ручки вы мои шаловливые», — сказал Селюк.
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Ранее Селюк рассказал, кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана.