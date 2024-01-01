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Пименов: в новогоднюю ночь Дзюба должен был исполнить и выложить в сеть песню «Постой, паровоз»

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Бывший форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос, какую песню в новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков.
Пименов: в новогоднюю ночь Дзюба должен был исполнить и выложить в сеть песню «Постой, паровоз»
  • РИА Новости

«Постой, паровоз» из кинофильма «Операция Ы». Нестареющая классика», — заявил Пименов RT.

А футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «ему лучше не петь».

«Получается, мягко говоря, так себе. Думаю, Артём сможет что-то зачитать. Например, песню кубанских казаков: «Ой, ручки вы мои шаловливые», — сказал Селюк.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее Селюк рассказал, кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана.

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