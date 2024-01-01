Селюк: сейчас «чушпанское» поведение стало практически повсеместным, не только в футболе 

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана.

«У меня будет достаточно серьёзный ответ. Многие люди старой формации не понаслышке знают, о чём повествуется в сериале и подтвердят: раньше было больше людей, которым можно доверять. Их слово чего-то стоило. А сейчас «чушпанское» поведение стало практически повсеместным, не только в футболе», — заявил Селюк RT.

Известный спортивный комментатор Константин Генич оставил этот вопрос без ответа, чтобы никто не обиделся.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома».



