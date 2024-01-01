Радимов считает, в ремейке «Один дома» грабителей могли бы сыграть Евгеньев и Промес, а Кевина — Пиняев

Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома».

«А что тут думать? (Смеётся.) На роль Кевина Маккаллистера подойдёт Сергей Пиняев — он даже внешне похож. А грабителей — Роман Евгеньев и Квинси Промес», — заявил Радимов RT.

По мнению бывшего форварда «Локомотива» Руслана Пименова, нормальный честный бандит — это Заза Джанашия и его друзья. «К нему в компанию отправлю Александра Черникова — зарабатывал красные карточки и постоянно куда-то летел в подкатах. Хотя сейчас чуть успокоился. Мальчиком будет Александр Точилин — в моей команде должен быть хотя бы один рыжий человек», — сказал Пименов RT.

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Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана.

