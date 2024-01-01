Радимов: Соболев манерой поведения напоминает чушпана, уверен, спартаковцы отнесутся к сравнению с юмором
- РИА Новости
«Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — заявил Радимов RT.
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов также ответил на аналогичный вопрос.
«Мне облегчил работу Руслан Нигматуллин. Говоря на языке этого сериала, он признался, что сам был в компании чушпанов», — сказал Пименов.
Полностью интервью читайте на сайте RT.
Ранее бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов рассказал, кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома».