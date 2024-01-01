Радимов: Соболев манерой поведения напоминает чушпана, уверен, спартаковцы отнесутся к сравнению с юмором

Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана.

«Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором», — заявил Радимов RT.

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов также ответил на аналогичный вопрос.

«Мне облегчил работу Руслан Нигматуллин. Говоря на языке этого сериала, он признался, что сам был в компании чушпанов», — сказал Пименов.

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Ранее бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов рассказал, кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома».