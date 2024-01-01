Пименов о ремейке «Один дома»: бандитов могли бы сыграть Джанашия и Черников, мальчика — Точилин

Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов рассказал, кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома».

«Нормальный, честный бандит — это Заза Джанашия и его друзья (смеётся). К нему в компанию отправлю Александра Черникова — зарабатывал красные карточки и постоянно куда-то летел в подкатах. Хотя сейчас чуть успокоился. Мальчиком будет Александр Точилин — в моей команде должен быть хотя бы один рыжий человек», — заявил Пименов RT.

Известный спортивный комментатор Константин Генич назвал свой вариант.

«Мальчик — Серёга Пиняев. Грабителями, в хорошем смысле слова, назову двух колумбийцев и лучших бомбардиров РПЛ — Матео Кассьерру и Джона Кордобу», — сказал Генич.

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