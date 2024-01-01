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Селюк: прекрасную новогоднюю поляну может накрыть Газзаев

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Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, кто из российских тренеров или футболистов способен организовать лучший новогодний стол.
Селюк: прекрасную новогоднюю поляну может накрыть Газзаев
  • РИА Новости

«Прекрасную поляну может накрыть Валерий Газзаев, причём кухня будет с кавказским, осетинским оттенком», — заявил Селюк RT.

По мнению бывшего форварда «Локомотива» Руслана Пименова, этим человеком стал бы точно Дмитрий Лоськов.

«Он может организовать прекрасное застолье. К тому же у него отличные мясные заготовки», — сказал Пименов.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.



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