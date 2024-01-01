Селюк: прекрасную новогоднюю поляну может накрыть Газзаев

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, кто из российских тренеров или футболистов способен организовать лучший новогодний стол.

«Прекрасную поляну может накрыть Валерий Газзаев, причём кухня будет с кавказским, осетинским оттенком», — заявил Селюк RT.

По мнению бывшего форварда «Локомотива» Руслана Пименова, этим человеком стал бы точно Дмитрий Лоськов.

«Он может организовать прекрасное застолье. К тому же у него отличные мясные заготовки», — сказал Пименов.

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Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.





