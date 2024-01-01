Селюк: прекрасную новогоднюю поляну может накрыть Газзаев
- РИА Новости
«Прекрасную поляну может накрыть Валерий Газзаев, причём кухня будет с кавказским, осетинским оттенком», — заявил Селюк RT.
По мнению бывшего форварда «Локомотива» Руслана Пименова, этим человеком стал бы точно Дмитрий Лоськов.
«Он может организовать прекрасное застолье. К тому же у него отличные мясные заготовки», — сказал Пименов.
Полностью интервью читайте на сайте RT.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.