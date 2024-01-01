RT в Telegram
Подпишись

Пименов: курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, оставшиеся в тени Акинфеева

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.
Пименов: курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, оставшиеся в тени Акинфеева
  • Gettyimages.ru

«Первое — Антон Бобёр. Бобёр, селёдка, шуба — интересная история. Курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, остававшиеся в тени Игоря Акинфеева», — заявил Пименов RT.

Спортивный комментатор Константин Генич признался, что с салатом у него ассоциируется главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Такой же многослойный и с большим количеством ингредиентов. Не в обиду болельщикам «Спартака»! Что касается курицы на банке, то в шутливом новогоднем контексте доверю эту роль Рифату Жемалетдинову. Хотя в этом сезоне он регулярно забивал после выхода на замену», — сказал Генич.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов назвал своего Гринча из российского футбола, способного украсть Рождество.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить