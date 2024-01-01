Пименов: курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, оставшиеся в тени Акинфеева

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.

«Первое — Антон Бобёр. Бобёр, селёдка, шуба — интересная история. Курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, остававшиеся в тени Игоря Акинфеева», — заявил Пименов RT.

Спортивный комментатор Константин Генич признался, что с салатом у него ассоциируется главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Такой же многослойный и с большим количеством ингредиентов. Не в обиду болельщикам «Спартака»! Что касается курицы на банке, то в шутливом новогоднем контексте доверю эту роль Рифату Жемалетдинову. Хотя в этом сезоне он регулярно забивал после выхода на замену», — сказал Генич.

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Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов назвал своего Гринча из российского футбола, способного украсть Рождество.





