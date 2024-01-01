Радимов считает, что Ловчев — Гринч из российского футбола

Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов назвал своего Гринча из российского футбола, способного украсть Рождество.

«Евгений Ловчев. Безумно люблю его, но когда начинаешь с ним беседовать, то все проблемы российского футбола вылезают наружу», — заявил Радимов RT. Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал Илью Геркуса. «Когда здороваешься с ним, надо следить, чтобы на руке остались все пять пальцев», — сказал Селюк.

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Ранее известный спортивный комментатор Константин Генич выразил мнение, кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол.