Генич: лучший новогодний стол способен накрыть Джикия — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде
- РИА Новости
«Денис Глушаков. Мне кажется, у него щедрая душа. Также назову Георгия Джикию — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде. Как капитан сборной России с грузинскими корнями не сможет накрыть новогодний стол?» — заявил Генич RT.
Полностью интервью читайте на сайте RT.
Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.