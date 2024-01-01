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Генич: лучший новогодний стол способен накрыть Джикия — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде

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Известный спортивный комментатор Константин Генич выразил мнение, кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол.
Генич: лучший новогодний стол способен накрыть Джикия — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде
  • РИА Новости

«Денис Глушаков. Мне кажется, у него щедрая душа. Также назову Георгия Джикию — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде. Как капитан сборной России с грузинскими корнями не сможет накрыть новогодний стол?» — заявил Генич RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.

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