Генич: лучший новогодний стол способен накрыть Джикия — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде

Известный спортивный комментатор Константин Генич выразил мнение, кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол.

«Денис Глушаков. Мне кажется, у него щедрая душа. Также назову Георгия Джикию — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде. Как капитан сборной России с грузинскими корнями не сможет накрыть новогодний стол?» — заявил Генич RT.

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Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.