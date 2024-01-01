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Радимов: с селёдкой под шубой у меня ассоциируется Михаил Кержаков — добрый и улыбчивый парень

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Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке.
Радимов: с селёдкой под шубой у меня ассоциируется Михаил Кержаков — добрый и улыбчивый парень
  • РИА Новости

«Сельдь под шубой — это вкусно и по-доброму, а также необходимо к новогоднему столу. Значит, выберу Мишу Кержакова — добрый и улыбчивый парень», — сказал Радимов. 

Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что салат с сельдью ассоциируется с любым игроком израильского происхождения.

«Это же, можно сказать, практически еврейское блюдо! А ёрзать на банке, думаю, может Артём Дзюба», — сказал Селюк.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

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