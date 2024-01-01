Пименов: чтобы отбить желание злоупотреблять в праздники у отдела с вином следует ставить картонную фигуру Овчинникова
«Опять же — Сергей Овчинников. Всё будет строго, а заодно сразу там же и будет снята передача «Я тебе в лоб дам», — заявил Пименов RT.
По словам футбольного агента Дмитрия Селюка, «наши специалисты скорее сыграют с подопечными в игру «Кто больше выпьет».
«И даже не знаю, на кого поставить в этой схватке! Силы будут равны. А вот отбить желание пить ни у кого из тренеров не получится», — сказал Селюк.
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