Пименов: чтобы отбить желание злоупотреблять в праздники у отдела с вином следует ставить картонную фигуру Овчинникова

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, чью картонную фигуру следует поставить у отдела с алкоголем, чтобы отбить желание злоупотреблять в праздники.

«Опять же — Сергей Овчинников. Всё будет строго, а заодно сразу там же и будет снята передача «Я тебе в лоб дам», — заявил Пименов RT.

По словам футбольного агента Дмитрия Селюка, «наши специалисты скорее сыграют с подопечными в игру «Кто больше выпьет».

«И даже не знаю, на кого поставить в этой схватке! Силы будут равны. А вот отбить желание пить ни у кого из тренеров не получится», — сказал Селюк.

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