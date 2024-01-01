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Генич сравнил Губерниева с Гринчем: способен как разукрасить, так и сделать невыносимым любой праздник

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Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал о ворчливом Гринче из российского футбола, способном украсть Рождество.
Генич сравнил Губерниева с Гринчем: способен как разукрасить, так и сделать невыносимым любой праздник
  • РИА Новости

«Это может быть Дмитрий Губерниев: он способен как разукрасить, так и сделать невыносимым любой праздник», — заявил Генич RT.

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов признался, что назвал бы Гринчем экс-защитника железнодорожников Игоря Чугайнова.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую игрушку повесил бы себе на новогоднюю ёлку.

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