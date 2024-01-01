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Радимов: я бы повесил себе на ёлку шары с изображением судьи Карасёва и Карпина, а Быстрова сделал бы верхушкой

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Бывший тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую игрушку повесил бы себе на новогоднюю ёлку.
Радимов: я бы повесил себе на ёлку шары с изображением судьи Карасёва и Карпина, а Быстрова сделал бы верхушкой
  • Gettyimages.ru

«На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасёв с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова — подальше и повыше, дабы его было похуже видно. Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На ёлке же должен быть клоун», — заявил Радимов RT.

Полностью интервью читайте на сайте RT.

Ранее бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, какие игрушки повесил бы на новогоднюю ёлку.

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