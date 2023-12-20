Aykırı: футболисты сломали нос арбитру в матче любительской лиги Турции

На футбольного арбитра произошло нападение в Турции на матче любительских команд.

Как сообщает издание Aykırı, в инциденте на матче любительских команд судье сломали нос.

Напомним, что другой инцидент с судьёй произошёл 11 декабря. После завершения матча на поле выбежал президент клуба Коджа и ударил кулаком по лицу судью, который упал на газон. Рефери сумел подняться и покинул поле. Ему оказали медицинскую помощь в судейской комнате. На следующий день президент «Анкарагюджю» подал в отставку.

Мелер выписался из больницы, где проходил лечение после избиения. Турецкий арбитр допустил, что после случившегося может принять решение о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что экс-президенту «Анкарагюджю» предъявили обвинение в избиении арбитра.