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Тикнизян: до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы в расширенный список

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что до последнего ждал вызова в сборную России.

«Я до последнего ждал вызова в сборную России, хотя бы попадания в расширенный список. Если у меня есть возможность играть на международной арене за сборную Армении, то почему бы ею не воспользоваться?» — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

20 марта Тикнизян получил паспорт Армении. За сборную он сыграл в десяти матчах и забил один гол.

Ранее Тикнизян высказался об игровом росте полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

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