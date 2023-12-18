Тикнизян: желаю Захаряну всего хорошего, зона роста у него огромная

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об игровом росте полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«У Арсена, на мой взгляд, дела идут сейчас неплохо, сыграл несколько матчей в старте, он на правильном пути. Зона роста у него огромная, как и потенциал. Желаю ему всего хорошего», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» пробился в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы D. Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

В 1/8 финала турнира испанская команда сыграет с ПСЖ.

Ранее Алдонин заявил, что будет поддерживать Захаряна и Кварацхелию в плей-офф Лиги чемпионов.